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Şoföre kızıp halk otobüsünü boyadı!

İstanbul Ümraniye' de durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kadını, otobüs şoför almayınca sinirlenip taksiye bindi. Otobüsü takibe alan kadın, trafik ışıklarında otobüsü yakalayınca nalburdan aldığı boyayla otobüsü kırmızıya boyadı.

Şoföre kızıp halk otobüsünü boyadı!

Ümraniye'de otobüse durak dışında binmek isteyen bir kadın, şoför kendisini almayınca taksiyle takibe başladı. Otobüsü ışıklarda yakalan kadın aracın camlarını yumrukladı. Durağa kadar otobüsü takip eden kadın, nalburdan aldığı kırmızı boya ile otobüsü boyadı. Şoför ise elindeki görüntülerle suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre Kadıköy seferini gerçekleştiren 14B numaralı özel halk otobüsüne kadın yolcu otobüs henüz durağa gelmeden binmek istedi. Şoför ise kadının durak dışında olması nedeniyle otobüse almadı.

Şoföre kızıp halk otobüsünü boyadı!

OTOBÜSÜ KIRMIZIYA BOYADI

Duruma sinirlenen kadın, yoldan çevirdiği taksiyle, otobüsü üç durak boyunca takip etti. Öfkeli kadın otobüsü durakta yakalayınca bindiği taksiden inerek özel halk otobüsünün camlarını yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü ise öfkeli kadına karşılık vermeden seferine devam etti. Öfkesi bitmek bilmeyen kadın daha sonra ise nalburdan kırmızı boya alıp, seferini tamamlayan otobüslerin park halinde beklediği alana geldi. Durak dışında beklediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan şoföre ait aracı bulan kadın, nalburdan aldığı boya ile aracı kırmızıya boyadı.

CAN SAĞLIĞIMIZ İÇİN KAPIYI AÇMADIM

Olay sonrası konuşan otobüs şoförü Yılmaz Cengiz, "Seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdum. O esnada şahıs geldi ve kapıya vurdu. Durak harici yolcu almamız yasak olduğu için kapıyı açmadım. Yoluma devam ettim. Sonrasında şahıs taksiye binerek beni takip etmeye başladı. Bir başka ışıklarda taksiden inip otobüsün yanına gelerek camları yumruklamaya ve küfür etmeye başladı. Hem yolcuların hem de kendi can sağlığım için ben yine kapıyı açmadım. Bu şahıs tekrar taksiye binerek 14B'nin son durağına kadar otobüsü takip etmiş. Biz diğer şoför arkadaşlarla arkada çay içip dinlenirken o esnada bu şahıs, otobüsü sol tarafından arka plaka kısmına kadar kırmızıya boyamış. Yarın elimizdeki görüntülerle gerekli suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu



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