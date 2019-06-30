Şoförler Bahar ile ’yola devam’ dedi

Zonguldak'ta 2 adayın yarıştığı Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Olağanüstü Genel Kurulu bugün yapıldı. Bir önceki kongrede başkan seçilen ve kongre iptal edilerek başkanlıktan düşürülen Osman Köksal Bahar, 461 oy alarak tekrar başkanlığa seçilirken, rakibi Engin Kızılkan ise 288 oy aldı.

Kapalı Spor Salonunda yapılan genel kurula, başkan adayları ve üyeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığına Hukuk Müşaviri Cahit Yıldırım yaptı. Kongrede mali ve faaliyet raporları okunmasının ardından seçime geçildi.

Yapılan kongre sonunda 461 oy alan Osman Köksal Bahar, tekrar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı seçilirken, rakibi Engin Kızılkan ise 288 oy aldı.

Kaynak: İHA