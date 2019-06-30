Şoförler, yol üzerindeki 2 yaralı hayvanı kurtardı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Park A.Ş. şoförleri Yasin Özder ile Rahman Özer, yol üzerindeki yaralı 2 hayvanı 3 gün arayla kurtardı. Şoförlerden Özder yaralı martıyı, Özer ise ayağı kırık olan kargayı alıp, veterinere teslim etti.

İzmit- Kartal yolunda, 22 Haziran Cumartesi günü hat 200 numaralı otobüsün şoförlüğünü yapan Yasin Özder, İstanbul Tuzla Şifa Rampası mevkiinde yol üzerinde martı gördü. Orta şeritten ilerlerken martının uçmaması üzerine otobüsü durdurup, hayvanın yanına giden Özder, yaralı olduğunu fark etti. Martıyı otobüse alan Özder, yetkililere haber verdi. Kocaeli Otogar'da Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen ekip, Özder'i karşılayıp, martıyı teslim aldı.

Bahçecik-Umuttepe yolunda ise 25 Haziran Salı günü 635 hat numaralı otobüsün şoförlüğü yapan UlaşımPark şoförü Rahman Özer, sahil yolunda ilerlerken yerde duran kargayı gördü. Karganın hareket edemediğini fark eden Özer, otobüsü durdurup, hayvanın yanına gitti. Özer, karganın ayaklarının kırık olduğunu gördü. Yetkililerle iletişime geçen Özer, kargayı alıp, Bahçecik Merkez'de buluştuğu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı görevlilere teslim etti. Yaralı kargayı teslim alan zabıta da Veteriner Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim etti.

Yaralı karga ve martı Büyükşehir Veteriner Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DHA