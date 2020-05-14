Şoförlere hijyen seti dağıtıldı

Afyonkarahisar Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentte toplu taşıma hizmeti veren şoför esnafına ücretsiz olarak hijyen seti ile birlikte siperlik maske dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Afyonkarahisar Belediyesi, her alanda faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Esnaf ve sanatkarın her zaman yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, berber ve kuaförlerin ardından şimdi de şoför esnafına hijyen seti desteğinde bulundu. Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Veli Seyman, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA