Softbol Antrenörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3422.87

Meslek Adı : Softbol Antrenörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Softbol takımını çalıştıran, teknik, taktik, kondisyon ve moral bakımından oyuncuların maçlara hazırlanmalarını sağlayan, sporcuların Softbol kural ve tekniklerine uygun olarak yetişmelerini ve gelişmelerini takip eden, takımı kuran,belirlenen hedeflere ulaşılmasında yönetime karşı sorumlu olan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Softbol Antrenörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Softbol takım oyuncularının bölgelere göre seçilmesi ve transfer edilmesi hususunda

kulüp yönetimine önerilerde bulunmak, rapor hazırlamak,

b) Takımın transfer bütçesi doğrultusunda transfer edilecek oyunculara karar vermek ve

transfer edilmelerini sağlamak,

c) Yaz antrenmanları, sezon öncesi hazırlık turnuvaları, sezon içi antrenmanları, sezon

maçları, sezon içi kupa ve play off maçlarına teknik ve taktik programlar yaparak

takımı hazırlamak,

d) Sezon öncesinde takımın o sene uygulayacağı hücum ve savunma organizasyonlarını

hazırlamak,

e) Sezon içinde diğer rakip takımların hücum ve savunma organizasyonlarını analiz

ederek takımı maçlara hazırlamak,

f) Sezon öncesinde ve sezon içinde Softbol oyuncularının fizksel ve psikolojik

motivasyonlarının en üst düzeyde olmasını sağlamak,

g) Sezon içinde, formsuz olan oyuncuların eksikliklerini özel idmanlar yaptırarak

gidermek,

h) Sezon öncesi, sezon içi ve sezon sonrasında takım yönetimine, takımın durumu,

eksiklikleri, ihtiyaçları ve aldıkları sonuçlar hakkında rapor vermek,

i) Hazırlık maçları ve kamp yerlerinin belirlenmesinde yönetime önerilerde bulunmak,

j) Rakip Softbol takımlarının teknik ve taktik bakımdan tanımaya yönelik olarak maçları

izlemek,

k) Müsabakalara bağlı olduğu kulübü en iyi şekilde temsil etmek üzere hazırlanmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Softbol Antrenörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü mesleği için “8183.36” kod olarak kullanılır iken Ağ Germe Makinesi İşçisi mesleği için “8154.50” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Softbol Antrenörü Meslek Kodu “3422.87” olarak belirlenmiştir.

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