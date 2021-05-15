Softbol Hakemi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3422.88

Meslek Adı : Softbol Hakemi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Softbol Hakemi spor müsabakalarını Korumalı Futbol kural ve tekniklerine uygun olarak kurallarına göre yöneten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Softbol Hakemi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Softbol müsabakalarını, müsabaka kuralları doğrultusunda yönetmek,

b) Takımın transfer bütçesi doğrultusunda transfer edilecek oyunculara karar vermek ve

transfer edilmelerini sağlamak,

c) Yaz antrenmanları, sezon öncesi hazırlık turnuvaları, sezon içi antrenmanları, sezon

maçları, sezon içi kupa ve play off maçlarına katılmak,

d) Sezon öncesinde takımın o sene uygulayacağı hücum ve savunma organizasyonlarını

incelemek,

e) Sezon öncesi, sezon içi ve sezon sonrasında takım yönetimine, takımın durumu,

eksiklikleri, ihtiyaçları ve aldıkları sonuçlar hakkında rapor vermek,

i) Hazırlık maçları ve kamp yerlerinin belirlenmesinde yönetime önerilerde bulunmak,

j) Müsabakaları en iyi şekilde yönetmek,

Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Softbol Hakemi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı mesleği için “8111.05” kod olarak kullanılır iken Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) mesleği için “3513.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Softbol Hakemi Meslek Kodu “3422.88” olarak belirlenmiştir.

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