Sofyan Chader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofyan Chader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofyan Chader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofyan Chader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofyan Chader 12 Mayıs 2000 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofyan Chader Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sofyan Chader, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sofyan Chader'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sofyan Chader Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sofyan Chader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofyan Chader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofyan Chader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Clermont B

1 Temmuz 2020 yılında Clermont Foot

13 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

30 Haziran 2022 yılında Clermont Foot

11 Ağu 2022 yılında FC Luzern

Sofyan Chader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofyan Chader şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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