Soğan tarlasından Avrupa yolculuğuna

Türkiye'de çocukların erken yaştaki evliliği ve okullarını terk ederek patates ve soğan tarlalarında çalışmaları ile gündeme gelen Acarlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden tarladan Avrupa yolculuğu başladı. Yaklaşık 8 yıldır gerçekleştirilen çalışmalar sonucu erken evliliğin sonlandırıldığı beldede eğitimlerine devam eden öğrenciler Avrupa'nın değişik kentlerinde Erasmus Projeleri kapsamında eğitim görmeye başladı.

Acarlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Erasmus Plus Aydın'ı Keşfet etkinliklerinde, Okul Müdürü Ahmet Çırak, Proje Koordinatörleri Öznur Salkım ve Selçuk Çınar ile birlikte öğrenciler bu yıl hazırladıkları iki ayrı projenin tanıtımını yaptı.

Erasmus+Ka101 ve Ka102 projelerinin tanıtımının yapıldığı etkinlik kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okulda uygulanan projeler ve Acarlar'daki eğitim konusunda proje koordinatörlerinden bilgi aldı.

"Ulusal Ajans'tan hibe almaya hak kazandılar"

Bir zamanlar okullarda öğrenci kalmayan Acarlar'da erken evlilik ve öğrencilerin tarlaya gitmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanırken bugün Acarla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yılda 5 proje yazarak Ulusal Ajanstan hibe almaya hak kazanan okullar arasında yer aldı. "Okul Eğitimi Öğretmen Hareketliliği" ile öğretmenlerinin ulus ötesi kurs aldığı okulda öğrenciler Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği kapsamında yurtdışında staj yapmaya başladı.

Acarların en önemli sorunlarından; Erken Okul Terki ile mücadele eden okul, bu yıl da erken okul terkinde iletişimin önemini vurgulayan "Çözüm İletişimde" adlı KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projesi ile Acarlarlı öğrenciler Portekiz'in Braga şehrinde İş-Başı gözlem faaliyetinde bulunacak ve Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurs alacaklar. Çalışmalara katılan öğrenci ve öğretmenler proje kapsamında edindikleri bilgi ve becerileri okullarında ve bu sorunu yaşayan diğer okullarda sunum ve workshop çalışmalarıyla paylaşacaklar.

Kaynak: İHA