Soğan Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Soğan Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Soğan Yetiştiricisi ne iş yapar, Soğan Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğan Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğan Yetiştiricisi Tanımı;

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Soğan Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğan Yetiştiricisi Maaşları

Soğan Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Soğan Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğan Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.18

Meslek Adı :

Soğan Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı

: Baş soğanın kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğan Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ekimden önce 1-2 defa pullukla toprağı sürmek ve uygun tarım aleti ile tarla düzelterek toprak hazırlığını yapmak,

b) Mibzer ile soğan tohumlarını ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak ekimini yapmak,

c) Tohumlar çimlendiğinde 15 gün içinde yabancı ot temizliği ve toprağı havalandırmak amacıyla ilk çapayı yapmak,

d) 3-4 hafta sonra ikinci çapalamayı yapmak,

e) Gerektiğinde soğanlar arası seyreltme yapmak,

f) Soğan tohumundan arpacık soğanı yetiştirmek suretiyle de ekimi yapılarak baş soğan yetiştirmek,

g) Baş soğan köklerinin sökülmesi, pürlerinin kesilmesi işlemlerini elle yapmak,

h) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların bakımlarını yapmak,

i) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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