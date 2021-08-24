Soğuk algınlığı koranavirüs olabilir mi?

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte hayatımıza parçası olan maske, mesafe, hijyen kuralları ile birlikte nadir olarak görülen nezle şikayetleri, covid-19 kısıtlamaların gevşetilmesi, aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte vatandaşlara rahatlama geldi. Bu nedenle maske kullanımı azaldı. Ağustos ayında salgına dönüşen nezlenin, koronavirüs vakalarına etkisinin olabileceği düşünüldü ve uzmanlar uyarılarda bulundu.

İKİ VİRÜSÜ TEK VÜCUTTA OLABİLİR!

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, nezle ve koronavirüsün aynı anda bir insan vücudunda bulunmasına karşı, "Her iki virüsü de bir insanın alması olanaklıdır. Ayrı ayrı virüsleri var. Delta ve Delta Plus enfeksiyonları, yaz mevsiminde soğuk algınlığı gibi gidiyor. Yeni varyantlar, başlangıçta çok hafif bulgu veriyor, yaz soğuk algınlığına yakalanmış gibi... Test ile ancak ayırt edilebiliyor" dedi.



Prof. Dr. Saltık sözlerine şöyle devam etti: "Yaz soğuk algınlığı, nezlesi gibi algılanan tablo koronavirüs olabiliyor. Öte yandan delta enfeksiyonlarında başlangıçtaki Vuhan virüsünün neden olduğu belirtileri göremiyoruz. O belirtiler kuru öksürük, nefes darlığı özellikle, ateş, ciddi halsizlik ama çok tipik olanlar ise tat ve koku duyusunun gitmesiydi. Delta varyantlarında bunları görmüyoruz. Dolayısıyla insanlar soğuk algınlığı tablosuna benzediği için, yaz soğuk algınlığı diyor. Bu durum çok tehlikeli bir durum yaratıyor salgın denetimi için. Yaz soğuk algınlığı, nezlesi gibi algılanan tablo COVID olabiliyor ve bulaştırıcı olabiliyor insanlar. Üstelik delta varyantları, önceki varyantlara göre neredeyse yüzde 60-65 oranında daha bulaştırıcı"

PEKİ BU KONUDA NE YAPILMALI?

Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Prof. Dr. Saltık, "Bakanlığın halkta bir paniğe yol açmayacak şekilde yaz soğuk algınlığı bulguları uzayan insanların sağlık kuruluşlarına başvurmasını önermesi ve yaz soğuk algınlığı tablosu yaşayan insanların COVID olabileceklerini düşünerek, en yakın sağlık kuruluşlarından test yaptırmaları uygun olur" dedi.



Başka bir bakışla Türkiye kaynaklı bir varyantın da olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Saltık şunları söyledi: "Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yetersizliği nedeniyle saptayamadığımız belki de farklı varyantlar dolaşıyor. Belki bir Türkiye varyantı var, Türkiye'den kaynaklanacak başka varyantlar mümkündür çünkü Türkiye bir transit ülke. Son 1 ay içinde neredeyse 1 milyona yakın insan İran üzerinden Türkiye'ye geldi ve İran şu anda dünya ikincisi koronavirüs bakımından. Rusya, delta kaynarken dünya kadar turist aldık. Sağlık Bakanlığı salgını yönetemiyor" ifadelerini kullandı.

HASTALIK BELİRTİLERİ VE BULGULARDA KARIŞIKLIK YAŞANABİLİR Mİ?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol ise belirti ve bulgularda karışıklık yaşanamayacağını şu sözleriyle: "Bu iki virüs birleşemez. Sadece soğuk algınlığı ve koronavirüs belirtileri karışıyor, ayırt edilemeyebilir birbirleriyle. Belirtileri ve bulguları karışabiliyor" ifade etti.