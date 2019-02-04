Soğuk algınlıklarına karşı doğadan gelen şifa

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Turan Gündüz, soğuk algınlığına karşı kullanılması gereken doğal antibiyotikleri önerdi.

Manisa'da fitoterapi (bitkisel tedavi) alanında araştırmalar yapan Manisa CBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Turan Gündüz, soğuk algınlığı ve soğuk algınlığının neden olduğu hastalıklara karşı önerilerde bulundu. Prof. Dr. Gündüz, özellikle kış aylarında doğal antibiyotik özelliği taşıyan yiyeceklerinin mutfaklardan eksik edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bitkisel tedavinin son zamanlarda gidererek popülerliğinin arttığını belirten Gündüz, birçok hastalıkla mücadele etmek için bitkilerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Soğuk havanın bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olduğunu, buna bağlı olarak da kış hastalıklarına yakalanıldığını dile getiren Gündüz, "Hastalıkların neredeyse kaçınılmaz olduğu bu zamanlarda doğadan gelen şifa yardımıyla, bitkisel ilaçlarla kış hastalıklarından korunabiliriz. Ada çayı, Papatya, Bozotu, Çemenotu, Defne yaprağı, Ekinazya, Hatmi Yaprağı, Ihlamur çiçeği, Kekik, Kuşburnu, Melisa, Meyan kökü, Nane ve Nane yağı, Tarçın kabuğu, Bağa, Zencefil ve Sarımsak gibi doğal antibiyotikleri ve kış çaylarımızı mutfağımızda bulundurmamız lazım. Bu saydıklarımızın hemen hemen tamamı iyi bir mikrop öldürme özelliğine sahipler. Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Bunları özellikle yemeklerimizde birer parça bulundurmamız gerekli. Kış çaylarından ise günde en az ikişer bardak içmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: İHA