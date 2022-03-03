Soğuk Haddeci-Çelik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Soğuk Haddeci-Çelik maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Soğuk Haddeci-Çelik pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Soğuk Haddeci-Çelik nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Soğuk Haddeci-Çelik olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Soğuk Haddeci-Çelik Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğuk Haddeci-Çelik Maaşları

Soğuk Haddeci-Çelik maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Soğuk Haddeci-Çelik maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğuk Haddeci-Çelik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.42

Meslek Adı :

Soğuk Haddeci-Çelik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğuk çelik çubuk yada levhayı gereken ölçüye indiren ve istenilen parlak yüzeyi veren bir haddeleme tezgahını çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğuk Haddeci (Çelik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazılı yada sözlü talimatları yorumlayıp çalışma biçimine karar vermek,

b) Silindirlerin ve haddehanenin ve konveyör hızının ayarlanması için talimat vermek ve su püskürtmeyi düzenlemek,

c) Haddehanenin çalışmasını gözlemek, haddeleme işlemi sırasında ürünleri incelemek ve gerekirse kumanda ayarları için talimat vermek,

d) Bitmiş ürünleri muayene etmek ve ölçmek,

e) Kütük hadde, çubuk haddesi yada blok haddesi gibi özel tip bir haddehanede ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir,

f) Programlı olarak çeliğe otomatik olarak şekil veren elektronik bir haddehaneye kumanda edebilir,

g) Soğuk hadde tezgahını çalıştırmada ihtisası bulunabilir,

h) Özel bir tip üründe yada soğuk haddeleme yönteminde ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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