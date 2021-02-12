Soğuk hava depo işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Soğuk hava depo işçisi Maaşları, İş İlanları

Soğuk hava depo işçisi görev tanımı nedir, Soğuk hava depo işçisi ne iş yapar, Soğuk hava depo işçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğuk hava depo işçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğuk hava depo işçisi Tanımı; Soğuk hava depolarında belirli derecede uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Soğuk hava depo işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Soğuk hava depo işçisi Maaşları

Soğuk hava depo işçisi maaşı ortalama aylık 3200- TL'dir. En düşük Soğuk hava depo işçisi maaşı 2900-TL, En yüksek ise 3500- TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğuk hava depo işçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Soğuk hava depo işçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Türk meslekler sözlüğüne göre okur yazar olmak bu mesleği icra etmek için yeterli olmaktadır.

Soğuk hava depo işçisi Ne İş Yapar?

a)Mal kabul işlemlerini yapmak,

b)Deponun tertib düzenini sağlamak,

c)Siparişleri Hazırlamak,

c)Deponun temizliğini yapmak,

Soğuk hava depo işçisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Soğuk hava depo işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Soğuk hava depo işçisi mesleğinin meslek kodu 9333.21 olarak belirlenmiştir

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