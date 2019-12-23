Soğuk hava ve rüzgar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Urfan Caferov, soğuk hava ve rüzgarın kalp sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Nabızda hızlanma, kanda pıhtılaşma riski artabilir ve tansiyonunuz yükselebilir" dedi. Ceferov, yaz mevsimine oranla kış aylarında özellikle kalp krizi oranlarının arttığına dikkat çekti.

Mevsim geçişlerinin insan vücudunda olumlu veya olumsuz birtakım değişiklikler meydana getirdiğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Urfan Caferov, soğuk hava ve rüzgarın özellikle kalp hastaları için risk teşkil ettiğini dile getirdi.

Dr. Urfan Caferov, kış mevsiminin başlamasının, havaların soğumasının, gün uzunluğunun azalmasının kardiyovasküler sistem üzerine bazı olumsuz etkileri olduğunu aktararak soğuk havanın kalbi olumsuz etkilediğini söyledi.

"TANSİYON YÜKSELİYOR, NABIZ HIZLANIYOR"

Yaza göre kış aylarında kalp rahatsızlarının, özellikle kalp krizi oranlarının arttığını belirten Dr. Caferov, "Soğuk hava nabızda hızlanma, kanda pıhtılaşma faktörlerinin artmasına ve tansiyon yükselmesine neden olabilmektedir. Bu, özellikle altta koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği olan ve yaşlı kişilerde kalp rahatsızlığını tetikleyebilir. Soğuk havaya bağlı koroner arterlerde vazospazm (büzüşme) olması ve hem vücudun hem de kalbin enerji ihtiyacının artması nedeni ile kış aylarında kişilerin göğüs ağrısı eşiği düşmektedir" diye konuştu.

Grip ve zatürre gibi hastalıkların vücut direncini kırdığını söyleyen Dr. Caferov, "Kalp rahatsızlığı ve koroner arter hastalığı olan kişiler, havaların soğumasıyla sıklıkla üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu geçirir. Soğuk havaların olumsuz etkilerinden kaçınmak için kalp damar hastalığı nedeniyle ameliyat olanlar, kalp kapakçık hastalığı, şeker hastaları, KOAH takipli kişiler ve yaşlılar dikkatli olmalı ve önlem almalıdır" diye konuştu.

"KALIN VE YÜNLÜ KIYAFETLER SEÇİN"

Yürüyüş yapmak için havanın nispeten sıcak olduğu saatler seçilmesi gerektiğini belirten Dr. Caferov, "Göğsün ön yüzüne ve ağıza direk soğuk havanın gelmesi önlenmelidir. Kalın ve yünlü kıyafetler giyilmeli ve ceket veya montun önü kapalı tutulmalıdır. Ağız ve burnu kapatacak şekilde atkı kullanılması önerilmektedir. Bağışık sistemini destekleyecek şekilde özellikle C vitamininden zengin besinlerin tüketilmesi, bol sıvı alınması önerilmektedir. Alkol alımı sonrası vücut sıcaklığında ani düşmeler olduğu ve alkol alımı sonrasında kalp krizi riskinin arttığı bilinmektedir. Bu nedenle kış aylarında alkol alımı kısıtlanmalıdır. Kalp rahatsızlığı olan kişilerin kış sporların uzak durması ve spor aktivitelerinin özellikle soğuk günlerde sıcaklığı ayarlanmış spor salonlarında yapmaları gerekmektedir" dedi.

"TEDAVİ VE KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN"

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini artırmak amacı ile alınan birçok bitkisel ilacın kalp ve damarla üzerine olumsuz etkisi olduğunu hatırlatan Dr. Caferov, "Kalp rahatsızlığı nedeni ile tedavi ve takip altında olan kişilerin tedavi ve kontrollerini aksatmamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA