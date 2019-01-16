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Soğuk havada sokakta zorlu mesai

KONYA'da dondurucu soğuklar sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi.

Soğuk havada sokakta zorlu mesai

KONYA'da dondurucu soğuklar sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Cadde kenarındaki otoparklarda görevli olan işçilerin, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere yansıdı.

Kentte hissedilen hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Dondurucu hava şartları ise en çok sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Etkilenenlerden biri de soğuk havaya rağmen günde 8 saat sokakta çalışmak zorunda kalan cadde kenarındaki otopark görevlileri oldu. Gün boyunca sokakta çalışan görevliler, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere yansıdı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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