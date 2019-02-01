Soğuk havalar kalp krizlerini arttırıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, soğuk havaların sıcak havalara göre, kalp krizini yüzde 30 daha fazla artırdığını söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, kalp krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tetik yaptığı açıklamada, soğuk havalarda kalp krizinin arttığını belirterek, "Soğuk havalarda kalbe düşen iş yükü artmaktadır. Bunu yapılan çalışmalarda desteklemektedir. Çalışmalarda kalp krizi riskinin yaz aylarına göre kış aylarında yüzde 30 daha fazla arttırdığı gözlemlenmiştir. Çünkü soğuk havalarda kalbe düşen iş yükü artar ve kalp, vücut ısısını sabit tutabilmek için daha fazla çalışır. Bir insan kalbi dakikada 60-80 defa atar. Bazen bu 90 olur ama genelde 60-80 aralıklarında çalışır. Normalde vücudumuzun ısısı ise 36-37 arasındadır. Soğuk havalarda vücut ısısının normal seviyede tutulması için koruma mekanizması olarak damarlar büzüşür ve titrer. Bununla birlikte kalp daha fazla attığı için daha fazla çalışmaya başlıyor. Bu şekilde çalışan bir kalp eğer kişide bir de koroner arter gibi risk faktörleri varsa gerçekten kış aylarında kalp krizi riski olukça fazla görülür" diye konuştu.

Hipertansiyon hastaları ile ileri yaşlardaki kişilerin soğuk havalara özellikle dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Tetik, "Damarların büzüşmesine bağlı olarak soğuk havalar, hipertansiyonu tetikler. Buda kalp krizi riskini artırır. İleriki yaşlardaki kimselerde kalp damar hastalıklarının oluşma riski arttığı için bu kimselerin de soğuk havalarda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Soğukta yapılan egzersizler kalp krizine davetiye çıkarıyor. Risk faktörü taşısın ya da taşımasın kişilerin, soğuk havalarda egzersiz yapmamaları gerekiyor. Çünkü ani ısı değişimlerine bağlı olarak damar büzüşmesi ve bunun sonucu kalp spazmı oluşabilir. Bu durum gençlerde dahi görülebilir. Bu yüzden soğuk havalarda çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA