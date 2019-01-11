Soğuk havalar strese davetiye çıkarıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, güneş ışığının az, havaların ise soğuk olduğu kış aylarında yaşanabilecek sağlık sorunları için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sağlık sorunları da bir bir ortaya çıkıyor. Özellikle okul ve iş yeri gibi kalabalık ortamlar hastalıklara davetiye çıkarıyor. Güneş ışığının az, havaların ise soğuk olduğu kış aylarında yaşanan sağlık sorunları için vatandaşları uyaran Samsun Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, uyku ve tembelliğe yol açan bu havalarda yürüyüş yapmanın vücuda yararlı olabileceğini söyledi.

Bu kısa yürüyüşlerin stresi azaltacağını ifade eden Uzm. Dr. Osman Demir, "10 dakika kendinizle baş başa kalmanız vücuttaki stres hormonu seviyesini düşürmeye ve daha enerjik olmanızı sağlar.

Yetersiz ve kalitesiz uyku günün yorgun ve verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bunun kendimize kış uyku planı çizmeliyiz. Özellikle yatmadan en az bir saat önce televizyon, cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi parlak ışık yayan şeyleri kendinizden uzak tutmak hatta odanızın dışına koymanızı tavsiye etmekteyiz. Belirli saatler içinde egzersiz ve spor yapmanız beyin ve sinir sistemine fayda sağlayacağı gibi nörapatik ağrılarında önüne geçmiş olursunuz. Bununla birlikte Nörolojik olarak yaşayacağınız sorunlar için geçer dile beklemeden mutlaka bir uzman doktora muayene olmanızı da tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA