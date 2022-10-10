Soğuk Kesimci (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Soğuk Kesimci (Cam) görev tanımı nedir, Soğuk Kesimci (Cam) ne iş yapar, Soğuk Kesimci (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğuk Kesimci (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğuk Kesimci (Cam) Tanımı;

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Soğuk Kesimci (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğuk Kesimci (Cam) Maaşları

Soğuk Kesimci (Cam) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Soğuk Kesimci (Cam) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğuk Kesimci (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.26

Meslek Adı :

Soğuk Kesimci (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dairesel veya köşeli cam mamulleri uygun kesim makinelerini (soğuk kesme makinesi, disk makinesi) kullanarak istenilen standartlarda kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğuk Kesimci (Cam); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Soğutma fırınından gelen mamulün şekline göre (köşeli veya dairesel) makinelerin ayarını yapmak,

b) Kullanacağı kesim makinesine göre kalıp ayarlarını yapmak,

c) Soğuk kesme makinesinde kesim yapılacak ise, cam üzerinde kesilecek kısmı işaretlemek,

d) Kullanacağı oksijen ve tüp-gaz ayarlarını yapmak,

e) Cam eşyayı soğuk kesme makinesinde sabitlemek,

f) Cam eşyanın kesilecek kısmını ısıtmak ve elmas kesici yardımıyla kesmek,

g) Kesimi yapılan cam ürünü taşlanmak üzere taşçıya göndermek,

h) Köşeli camlar için disk makinesinin su vanasını açmak,

i) Cam eşyayı kalıba koymak,

j) Cam eşya hareketli diske sürülerek cam ürünü kesmek,

k) Kesimi yapılan cam ürünü zımpara veya siliciye göndermek,

l) Günlük olarak kesim işlerinde kullanılan cam kesme elmaslarını bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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