Soğuk Mezeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Soğuk Mezeci Maaşları ve İş İlanları

Soğuk Mezeci görev tanımı nedir, Soğuk Mezeci ne iş yapar, Soğuk Mezeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğuk Mezeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğuk Mezeci Tanımı;

Çeşitli soğuk mezeler, zeytinyağlı soslar, salatalar vb. soğuk yiyecekleri hazırlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Soğuk Mezeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Soğuk Mezeci Maaşları

Soğuk Mezeci maaşı ortalama aylık 3.180 - TL’dir. En düşük Soğuk Mezeci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.650 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğuk Mezeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Soğuk Mezeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Soğuk Mezeci Ne İş Yapar?

Soğuk Mezeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanacak soğuk yiyecek türüne göre malzemeleri belirlemek, temin etmek,

b) Soğuk yiyecek türüne göre malzemeyi haşlama, doğrama vb. usullerle ön hazırlık yapmak,

c) Çeşitli meze türleri, salatalar ve zeytinyağlı sosları hazırlamak,

d) Hazırlanan soğuk yiyecekleri göze hitap edecek şekilde süslemek ve servise hazır hale getirmek,

e) Zamanında tüketilmeyen malzemeleri imha etmek,

f) Kullanılan alanın ve malzemelerin temizliğini yapmak,

g) Kullanılan malzemelerin bakım ve tamirinin yapılmasını sağlamak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Soğuk Mezeci Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Soğuk Mezeci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Soğuk Mezeci mesleğinin meslek kodu 5120.09 olarak belirlenmiştir



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