Soğuk Mutfak Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Soğuk Mutfak Aşçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Soğuk Mutfak Aşçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Soğuk Mutfak Aşçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Soğuk Mutfak Aşçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Soğuk Mutfak Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğuk Mutfak Aşçısı Maaşları

Soğuk Mutfak Aşçısı maaşı ortalama olarak aylık 6950_TL'dir. En düşük Soğuk Mutfak Aşçısı maaşı 5650_TL, En yüksek ise 8250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğuk Mutfak Aşçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5120.07

Meslek Adı :

Soğuk Mutfak Aşçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğuk yemek , sos, meze, salata vb. yiyecekleri hazırlayıp süsleyerek servise sunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğuk Mutfak Aşçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

k) Kişisel hazırlık yapmak,

l) Soğuk yiyecekler için malzeme ihtiyaçlarını belirleyip temin etmek,

m) Salata çeşitleri ve sosları, zeytinyağlı yemekler, soğuk et yemekleri, soğuk çorbalar, mezeler, dondurulmuş gıda malzemeleri ve meyve çeşitleri hazırlamak,

n) Hazırladığı yiyecekleri göze hitap eden figürlerle süslemek,

o) Zamanında tüketilmeyen yiyecekleri gerektiği şekilde imha etmek,

p) Malzeme ve yiyecekleri soğuk hava deposunda muhafaza etmek,

q) Çalışma tezgahı, ocak, fırın, vb. kullandığı malzemelerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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