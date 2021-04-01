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Soğuk sularda yaşam mücadelesi! Çeşme açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına itildiği öğrenilen can salları içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Soğuk sularda yaşam mücadelesi! Çeşme açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir yine göçmenlerin dramına sahne oldu. Çeşme açıklarında 30 Mart saat 12.40’ta, can salları içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler hemen Sahil Güvenlik botu ile olaya müdahale etti. Yürek yakan görüntülerde göçmenlerin soğuğa karşı kendilerini mont, atkı ve berelerle korumaya çalıştıkları görüldü. Göçmenlere ulaşan ekipler, mağdur olan insanları işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Soğuk sularda yaşam mücadelesi! Çeşme açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

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