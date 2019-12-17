Soğuktan etkilenen sokak köpeği ve yavruları için kulübe yaptırdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir esnaf, yağmurlu ve soğuk havada doğum yapan sokak köpeği ile yavruları için kulübe yaptırdı.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında Nezir Yavuz ismindeki esnaf, kaldırımda doğum yapan ve soğuktan titreyen bir köpek ile yavrularını gördü. Çevre esnafına durumu ileten Yavuz, bir marangoz çağırarak köpek ile yavrularına bir kulübe yaptırdı. Ahşaptan yapılan kulübenin içine halı da seren hayırsever esnaf, köpeği ve yavrularını kulübelerine yerleştirdi.

Köpeklerin haline çok acıdığını belirten Nezir Yavuz, "Sabah dükkanı açmaya gelirken hava yağmurluydu. Köpeklerin sesini duyduk ve marangozu çağırdık. Sağ olsun geldi ve kulübeyi yaptık. Ondan sonra yavruları koyduk, onları yağmurdan koruduk. Bütün esnaf arkadaşlarımız hayvanlara mama getiriyor. Hayvanlarımıza sahip çıkalım" dedi.

Sokak köpeklerinin kulübesini yapan marangoz Aziz Doğruyol ise, "Sabah erkenden Nezir ağabey yanıma geldi, "köpekler için kulübe yap" dedi. Ölçüsünü aldım ve sağ olsun kendisi yaptırdı. Çadır alarak üstünü de kapattık" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanında esnaflık yapan Eşref Demirel de, "Hava çok soğumuştu ve bu yavrular daha yeni doğmuştu. Esnaf arkadaşlarla beraber geldik ve ne yapabileceğimizi düşündük. Arkadaşımız Nezir Yavuz hemen bir marangoz çağırdı. Ona bir kulübe yaptırdı. Burada döner, yemek artıkları et falan veriyoruz. Hayvanların durumu şimdi gayet iyi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA