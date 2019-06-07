Söğüt Belediye Başkanının mutlu günü

Bilecik'in Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in kızı nişanlandı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in kızı Ecem Sever ile Şevket Özmen nişanlandı. Nişan merasimine Sever ve Özmen ailelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Şevket Özmen'in babasının kestiği nişan kurdelesi sonrası kısa bir konuşma yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Ailemizin bir tanesi kızımızın nişan merasiminde uzaktan yakından gelen tüm dostlarıma, Belediye Meclis üyesi arkadaşlarıma, beni ve ailemi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA