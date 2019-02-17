Söğütlü Ziraat Odası Başkanı Özlük, güven tazeledi

SAKARYA (AA) - Söğütlü Ziraat Odası kongresinde Recep Özlük, oyların çoğunu alarak tekrar başkan seçildi.

Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını Sakarya Ziraat Odaları Birliği Koordinötörü ve Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar yaptı.

Mevcut başkan Recep Özlük ve Nebi Başkan'ın aday olduğu kongrede, oylama sonucunda Özlük, 16 oy alarak tekrar başkan seçildi. Nebi Başkan ise 7 oy aldı.

Özlük, burada yaptığı konuşmada kendisini üçüncü kez başkan seçen delegelere teşekkür etti.

Sakarya Ziraat Odaları Birliği Koordinötörü Bayraktar ise çiftçilerin sorunlarını bildiklerini ve yakından takip ettiklerini belirterek, "Çiftçilerimizin sorunlarını Ziraat Odaları Birliği başkanımızın önderliğinde ilgili kurumlara iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA