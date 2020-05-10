Söğütlü'de berberler açılışa hazır

SAKARYA (AA) - Söğütlü ilçesinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olmaları dolayısıyla hazırlık yapıyor.

İlçede bulunan 15 berber ve kuaför salonu Söğütlü Belediyesi tarafından ilaçlandı.

Yetkililer, çalışma program genelgesine uyulması için sık sık denetim yapılacağını bildirdi.

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız, yaptığı açıklamada, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'nin talimatı ile odaya kayıtlı 15 berber ve kuaför salonunun istenilen şekilde ilaçlamalarını yaparak hazır hale getirildiğini belirterek, "Hayırlısı ile pazartesi sabahı günler sonra açarak işlerimize başlayacağız. Belediye Başkanımıza ve ekibine esnaflarımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA