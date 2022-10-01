Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı görev tanımı nedir, Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı ne iş yapar, Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı Tanımı;

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Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı Maaşları

Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7127.01

Meslek Adı :

Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğutma/Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı, soğutma çevriminden yararlanarak soğutma/ısıtma yapan cihazların, su soğutma gruplarının ve havayı iklimlendiren sistemlerin devreye alınması, bakım ve onarımları ile ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğutma/Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Cihazın montajı için önerilerde bulunmak,

b) Cihazın monte edileceği yeri belirlemek ve monte etmek,

c) Elektrik, gaz ve su tesisatının yapımını sağlamak,

d) Sistem kontrol elemanlarının montajını yapmak,

e) Cihaz yardımcı elemanlarının montajını ve kontrolünü yapmak,

f) Cihazın elektrik ve tesisat bağlantılarını yapmak,

g) Gaz devresinin kaçak kontrolünü ve vakumunu yapmak,

h) Gaz şarşı yapmak,

i) ı) Cihazın deneme çalışmasını yapmak,

j) Arıza tesbit işlemlerini yapmak

k) Evaporatör, kondasatör, filtreler ve elektrik aksamının kontrolünü yapmak vb. bakım ve onarım işlemlerini yapmak.,

l) Merkezi soğutma/ısıtma sistemlerinde karter yağı, yatak yağları, kayış-kasnak, rulman, yağ basıncı ve debi kontrolü yapmak,

m) Merkezi soğutma/ısıtma sistemlerindecihazın ayarlarını yapmak,

n) Gaz basınç ve kaçak kontrolü yapmak,

o) Otomatik kontol elemanlarının kontrolünü yapmak,

p) Bakım ve onarım sonrası cihazın teslimini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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