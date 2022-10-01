Soğutma Sistemi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Soğutma Sistemi Operatörü görev tanımı nedir, Soğutma Sistemi Operatörü ne iş yapar, Soğutma Sistemi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğutma Sistemi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğutma Sistemi Operatörü Tanımı;

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Soğutma Sistemi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğutma Sistemi Operatörü Maaşları

Soğutma Sistemi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Soğutma Sistemi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğutma Sistemi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7127.02

Meslek Adı :

Soğutma Sistemi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gıda maddelerini muhafaza ve sınai işlemler için gerekli soğutma ortamını temin eden ve binaları soğutmak veya diğer maksatlar için kurulmuş soğutma sistemini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğutma Sistemi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Soğutma sistemi ile ilgili elektrik motorlarını, pompa, kompresör, soğutucu ve diğer cihazları gereğine göre çalıştırmak ve durdurmak,

b) Tesisin iyi çalışıp çalışmadığını takip etmek üzere termometreleri, basınç göstergelerini ve diğer aletleri kontrol etmek,

c) İstenilen ısıyı muhafaza için düğmeleri, reostaları ve diğer kontrol aletlerini çalıştırmak,

d) Jeneratör fırçalarını temizleyip yerlerine alıştırmak,

e) Yanmış sigortaları ve özürlü kayıt cihazlarını değiştirmek,

f) Donmuş valfları açmak,

g) Teçhizatı temizlemek ve sistemi iyi ve işler durumda bulundurmak için diğer işleri yapmak,

h) Isı kayıtlarını tutmak,

i) Yardımcılara nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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