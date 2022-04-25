Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi görev tanımı nedir, Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi ne iş yapar, Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi Tanımı;

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Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi Maaşları

Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7124.05

Meslek Adı :

Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğutma ve havalandırma teçhizatını istenilen ısı derecesinde tutabilmek için, mantar veya asbest gibi çeşitli malzemelerle tecrit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğutma ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tecrit levhalarını yayılma hücresi, kondenser ve boru gibi teçhizat üzerine kaplanabilecek biçimde şekillendirmek, düzeltmek ve yerlerine intibak ettirmek,

b) Tecrit malzemesi ve tecrit edilecek satıhlar üzerine su geçirmez maddeler sürmek,

c) Tecrit malzemesini tel ve tel ağlarla tespit etmek,

d) Tel ağ üzerine mala ile bir veya birkaç kat asbest sıvası geçmek ve duvarlara veya kısmen monte edilmiş boşluklara tecrit levhaları veya tecrit tozu tatbik etmek,

e) Sıcak veya soğuk hava kanalları ve borularına da tecrit maddesi kaplamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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