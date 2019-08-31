Söğüt’te çöp konteynırları yıkanarak temizleniyor

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından periyodik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında çöp konteynırları yıkanarak temizleniyor.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce ilçemizdeki çöp konteynırları hijyen açısından teki tek yıkanıp çöp noktalarına bırakıldı. Halkımıza iyi hizmet verebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA