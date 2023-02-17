Soheil Arghandewall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soheil Arghandewall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soheil Arghandewall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soheil Arghandewall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soheil Arghandewall 19 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soheil Arghandewall Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soheil Arghandewall, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Soheil Arghandewall'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soheil Arghandewall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soheil Arghandewall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soheil Arghandewall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soheil Arghandewall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U21

2 Ağu 2022 yılında SC YF Juventus

Soheil Arghandewall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soheil Arghandewall şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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