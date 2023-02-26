Soheil Fadakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soheil Fadakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soheil Fadakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soheil Fadakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soheil Fadakar 7 Eylül 1998 tarihinde Sowme'eh Sara, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Soheil Fadakar Kasmaei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soheil Fadakar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soheil Fadakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 21 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Soheil Fadakar'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soheil Fadakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soheil Fadakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soheil Fadakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soheil Fadakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2017 yılında Tehran Mobaddel

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC U21

6 Ocak 2019 yılında Oxin Alborz

28 Temmuz 2019 yılında Qashqai Shiraz

21 Kasım 2020 yılında Malavan

Soheil Fadakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soheil Fadakar şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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