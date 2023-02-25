Soheyb Talbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soheyb Talbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soheyb Talbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soheyb Talbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soheyb Talbi 10 Mart 1994 tarihinde Bazer Sakhra şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soheyb Talbi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soheyb Talbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Soheyb Talbi'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soheyb Talbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soheyb Talbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soheyb Talbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soheyb Talbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2021 yılında NC Magra

25 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Soheyb Talbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soheyb Talbi şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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