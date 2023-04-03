Soichiro Fukaminato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soichiro Fukaminato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soichiro Fukaminato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soichiro Fukaminato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soichiro Fukaminato 12 Ağustos 2000 tarihinde Kagoshima, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 深港 壮一郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soichiro Fukaminato Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Soichiro Fukaminato'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Soichiro Fukaminato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soichiro Fukaminato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soichiro Fukaminato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soichiro Fukaminato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Rissho Univ.

19 Ağustos 2022 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2023 yılında Rissho Univ.

1 Şubat 2023 yılında Machida Zelvia

Soichiro Fukaminato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soichiro Fukaminato şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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