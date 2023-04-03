Soichiro Tsutsumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soichiro Tsutsumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Soichiro Tsutsumi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soichiro Tsutsumi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.