Soichiro Tsutsumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soichiro Tsutsumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soichiro Tsutsumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Soichiro Tsutsumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Soichiro Tsutsumi 5 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 堤 奏一郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Soichiro Tsutsumi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Soichiro Tsutsumi'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Soichiro Tsutsumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Soichiro Tsutsumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Soichiro Tsutsumi şuan Kansai University takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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