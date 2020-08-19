Şok 19 Ağustos - 30 Eylül aktüel indirimler | Okulların açılışına özel katalog!
Şok 19 Ağustos - 30 Eylül aktüel indirimler Şok marketin resmi sayfasında yayımlandı. Okul malzemelerinin çoğunlukla yer aldığı haftanın fırsatlarındaki ürünleri biz de sizleri için haberimizde derledik. İşte Şok aktüel 19 Ağustos - 30 Eylül 2020 ürünleri...
Şok 19 Ağustos - 30 Eylül 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Şok'un haftanın fırsatlarını bizde sizleri için haberimizde yer verdik. İşte Şok 19 Ağustos - 30 Eylül 2020 aktüel indirim kataloğuna dair detaylar...
ŞOK 19 AĞUSTOS - 30 EYLÜL AKTÜEL İNDİRİMLER
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı açıklaması: "Konduramadım"
Halit Ergenç'ten Ozan Güven savunması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''
Ozan Güven'den darp iddialarına açıklama: ''Sabırla yargı sürecini bekleyelim''
Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdiği videosu çokça izlendi!
19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:34
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