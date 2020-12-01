Şok 2 Aralık 2020 kataloğu | 2 Aralık şok aktüel ürünler kataloğu
2 Aralık şok aktüel ürünlerin yer aldığı katalog yayımlandı. Müşteriler tarafından heyecanla beklenen en kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla sunulduğu ŞOK markette, 2 - 8 Aralık tarihleri arasında raflarda yer alacak ürünlerin kataloğu haberimizde...
Şok 2 Aralık 2020 kataloğu, ŞOK marketin kurumsal sitesinde yayımlandı. 8 Aralık'a kadar devam edecek haftanın fırsatlarında gıdadan elektronik ürünlere, deterjandan giyim malzemelerine kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte 2 - 8 Aralık tarihlerinde müşterilere sunulacak uygun fiyatlı ürünler...