Şok aktüel 1- 7 Temmuz ürünler kataloğu | Şok 1- 7 Temmuz 2020 aktüel

1- 7 Temmuz Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 1- 7 Temmuz 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 1- 7 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 1- 7 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

3 Ayaklı Lambader 59,90 TL, Camlı Sarkıt Avize 34,95 TL

Lüks Mangal 39,95 TL

Şemsiye 69,90 TL

Şemsiye Bidonu 29,95 TL

Piknik Sepeti 22,95 TL

Desenli Termos 22,50 TL

Termos Piknik Çantası 19,95 TL

Kullan At Piknik Örtüsü 4,99 TL

Bio Mangal Kömürü 2 kg 12,95 TL

Büyük Izgara Teli 12,95 TL

32 Parça Piknik Seti 19,95 TL

Paşabahçe Iconic Matara 0,5 lt. 7,99 TL

Paşabahçe Iconic Matara 1 lt. 9,99 TL