Şok aktüel 1 Şubat 2020 | Şok 1 Şubat aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 1 Şubat kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 1 Şubat 2020 ürünleri neler? Şok 1 Şubat aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK aktüel 1 Şubat-4 Şubat hafta sonu kampanyasını tanıtan aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bugün Çarşamba kampanyasında yer alan indirimli ürünleri satışa çıkaran ŞOK market, hiç ara vermeden hafta sonu indirimlerinin hazırlıklarına başladı. Her hafta birbirinden özel kampanyalar ile takipçilerini sevindiren marketin indirim reyonları hiç boş kalmıyor. ŞOK aktüel, sayısız şubesi ile ülkemizin her köşesinde hizmete devam ediyor. Her kampanya dönemi olduğu gibi ŞOK aktüel indirim kataloğu sizler için inceledik. Gelin ŞOK market hafta sonu indirimlerine birlikte bakalım. Kaynak: ŞOK Aktüel 1-4 Şubat 2020 Hafta Sonu İndirimli Ürün Kataloğunu Yayınladı/ ŞOK Aktüel Ürün Listesi!

Şok aktüel 1 Şubat 2020

Çarşamba kampanyası ŞOK’ta henüz yeni başladı. ŞOK aktüel’e uğrayan herkes kampanyada yer alan indirimli ürünleri incelemeye başladılar. ŞOK aktüel hiç ara vermeden ikinci kampanyasında satışa çıkacak olan ürünlerin tanıtımını yapıyor.

ŞOK aktüel hafta sonu kampanyası 4 Şubat 2020 Cumartesi günü başlayacak. Çarşamba kampanya ürünleri ile birlikte satılacak olan ürünler bir hafta boyunca ŞOK market raflarında sizlerin beğenisine sunulacak.

Haftanın ŞOK aktüel indirimli ürün kampanyasından eğer 25 TL ve üzerinde alışveriş yaparsanız çok karlı çıkacaksınız. Çünkü bu durumda seçili ürünlerde ekstra indirimler kazanmış olacaksınız. Kaynak: ŞOK Aktüel 1-4 Şubat 2020 Hafta Sonu İndirimli Ürün Kataloğunu Yayınladı/ ŞOK Aktüel Ürün Listesi!

Bim aktüel 31 Ocak ürünler kataloğu | Bim 31 Ocak 2020 aktüel

Haftanın ürünleri arasında elektrikli küçük ev gereçleri dikkat çekiyor. Fiyatları çok uygun olan bu ürünleri ihtiyacınız varsa kesinlikle kaçırmamalısınız.

Bu ürünler arasında yer alan Sinbo blender set sadece 109 TL’ye satılacak olup,

Teba elektrikli cezve ise ŞOK kampanya haftası boyunca 49,95 TL fiyatla satışa çıkacak.

2 yıl garantili dijital mutfak tartısı ise ŞOK aktüel (1/4 Şubat 2020) hafta sonu kampanyasında 39,95 TL fiyatla alıcı bulacak.

Bu hafta sadece ŞOK’ta Kumsal derin tencere 79,90 TL fiyatla satışa çıkacak. Her hafta olduğu gibi küçük mutfak gereçleri ŞOK aktüel indirim günleri ile satışa çıkacak.

ŞOK aktüel 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde ise Finish hepsi 1 arada 30’lu tablet 23,90 TL yerine 14 TL fiyatla sizlere önerilecek.

İkinci bir seçeneğiniz ise ŞOK aktüel 3-4 Şubat tarih aralığında olacak.

Bu günlerde Ariel sıvı çamaşır deterjanı 25 TL ve üzeri alışverişinizde sadece 20 TL olacak.

Şok 1 Şubat aktüel kataloğu ürünleri neler