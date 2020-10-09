Şok Aktüel 10-13 Ekim ürün kataloğu |Sinbo dik süpürge KAÇIRMAYIN!

10 - 13 Ekim Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 10 - 13 Ekim 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 10 - 13 Ekim 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü, Sinbo dik süpürge oldu. 6 taksit imkanı ve 1,5 L çıkarılıp temizlenebilir toz hazne kapasitesi ile sunulan bu ürün ŞOK Aktüel müşterilerine sadece 149 TL'ye, 2 yıl garantiyle sizleri bekliyor! Peki ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Her hafta birbirinden uygun ve kaliteli indirimleriyle dikkat çeken ŞOK market çalışma saatleri vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğunluk oluşmaması için tedbir amaçlı market çalışma saatleri değiştirilmişti. Normalleşme süreci ile birlikte, birçok market eski çalışma saatlerine geri döndü. ŞOK market saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'de kapanıyor.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

ŞOK market hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00'da başlıyor ve akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor.

ŞOK 3 - 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Sinbo Dik Süpürge 149 TL

Aprilla Led Işıklı Makyaj Aynası 39,95 TL

Sinbo Kulak ve Burun Kıl Alma Cihazı 15,95 TL

Lenovo Kablolu Kulaklık 34,95 TL

Alüminyum Kurutmalık 119 TL

Petek Kurutmalık 17,95 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi 120x170 cm 34,95 TL

Wellsoft Ayak Paspası 46x66 cm 7,99 TL

Banyo Paspas Takımı 2'li 29,95 TL

Yastık Koruyucu 50x70 cm 9,99 TL

Ahşap Tuvalet Kağıtlığı 27,95 TL

Ahşap Görünümlü Askı 4'lü 6,99 TL

Bee Home Pratik Tablet Mop 49,90 TL

Yedek Mop 2'li 19,95 TL

Kadın Wellsoft Ev Terliği 7,99 TL

Kadın Baskılı Terlik 16,95 TL

Kadın Kısa Konç Çorap 3,99 TL

GoKidy Oyuncak Ütü ve Masası 12,95 TL

Ace Ultra Çamaşır Suyu 810 gr 4 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Sleepy Sensitive Islak Havlu 3x50 Yaprak 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.