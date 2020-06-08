Şok aktüel 10-16 Haziran ürünler kataloğu | Şok 10-16 Haziran 2020 aktüel
Şok aktüel 10-16 Haziran ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Şok'ta bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Şok 10-16 Haziran aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu.
10-16 Haziran Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 10-16 Haziran 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 10-16 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
ŞOK AKTÜEL 10-16 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU
- Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL
- Xiaomi WiFi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici 89,90 TL
- Xiaomi Akıllı Baskül 119 TL
- Kumsal Kek Kalıbı 18,95 TL
- 6’lı Silikon Kek Kalıbı 5,99 TL
- Silikon Tutamaç 6,99 TL
- Yaylı Çırpıcı 5,99 TL
- Kapaklı Mikser Kabı 7,99 TL
- Sofra Bezi 5,99 TL
- Pamuk Taban Halı 99,90 TL
- Paşabahçe 4 Mevsim Kavanoz 4,99 TL
- Üçsan Kek Pasta Fanusu 16,95 TL
- Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL
- Titiz Kurabiye Seti 11,95 TL
- Silikon Plastik Saplı Spatula 4,99 TL
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