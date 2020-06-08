Şok aktüel 10-16 Haziran ürünler kataloğu | Şok 10-16 Haziran 2020 aktüel

10-16 Haziran Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 10-16 Haziran 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 10-16 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 10-16 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL

Xiaomi WiFi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici 89,90 TL

Xiaomi Akıllı Baskül 119 TL

Kumsal Kek Kalıbı 18,95 TL

6’lı Silikon Kek Kalıbı 5,99 TL

Silikon Tutamaç 6,99 TL

Yaylı Çırpıcı 5,99 TL