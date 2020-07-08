Şok aktüel 11- 14 Temmuz ürünler kataloğu | Teba 18" Vantilatörü kaçırmayın!

11- 14 Temmuz Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 11- 14Temmuz 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 11- 14 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 11- 14 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

Teba 18" Vantilatör 179 TL

Led String Aydınlatma 10'lu 29,95 TL

Tekli Dolap Işığı 19,95 TL

A6 Işıklı Harfli Pano 29,95 TL

Gezer Kadın / Erkek Plaj Terlik 16,99 TL

Gezer Çocuk Plaj Terlik 13,99 TL

Kadın / Erkek Tek Alt 22,95 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 14,95 TL

GoKidy Sök Tak Uçak 9,99 TL

Metal Çek Bırak Araba 14,95 TL

GoKidy Kepçe Dozer 19,95 TL

Büyük Kamyon 39,95 TL

Barbie Bebek 29,95 TL

GoKidy Lisanslı İkili Köpük 2,50 TL

Büyük Plaj Kovası 14,95 TL

Emotion Deodoran 150 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Blade Deodorant 150 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 500 ml 11 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 1500 ml 12 TL (13-14 Temmuz'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 7215’i aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.