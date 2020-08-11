12 - 18 Ağustos Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 12 - 18 Ağustos 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 12 - 18 Ağustos tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 12 - 18 AĞUSTOS ÜRÜNLER KATALOĞU

Kiwi Blender Seti 129 TL,

2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap 189 TL,

Sinbo Tost Makinesi 149 TL,

Bienna Tekli Avize 59,90 TL,

Kumsal markalı ürünlerden 24 cm Garnit Efektli Kapaksız Tava 34,95 TL,

24 cm Garnit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 54,90 TL,

22 cm Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 54,90 TL,

2500 cc Paşabahçe Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 19,95 TL,

660 cc Paşabahçe Desen Kapaklı Kavanoz 1,95 TL,

23 cm Kare Salata Kasesi 8,99 TL,

Sarten Desenli Kavanoz Kapağı 0,30 TL.

24 cm Konik ve Yuvarlak Salata Kase 7,99 TL,

Paşabahçe Anadolu Cam Kavanoz 3 litresi 8,99 TL

5 litrelik olan modeli 12,95 TL.

Paşabahçe Galon Şişe 1,5 litrelik olanı 8,95 TL ve 3 litre olanı 12,95 TL.

165 cc 12 parça LAV Alya Çay Seti 27,95 TL,

145x220 cm ölçüsünde Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL,

45x140 cm Örme Runner 4,99 TL,

30 cm Paşabahçe Generation Kase 14,95 TL,

1165 cc Paşabahçe Ölçü Kabı 14,95 TL,

45x70 cm Waffle Kurulama Bezi 5,99 TL,

30x30 cm 3'lü El Havlusu 5,99 TL.

Kadın/Çocuk Çekçekli Patik Çorap 3,99 TL,

960 ml Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı 14,75 TL yerine 8 TL.

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ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 7215’i aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.