Şok aktüel 13-16 Haziran ürünler kataloğu | Şok 13-16 Haziran 2020 aktüel

13-16 Haziran Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 13-16 Haziran 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 10-16 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 13-16 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU

Akıllı Saat 149 TL

Araç İçi Kayıt Kameralı Dikiz Aynası 89,90 TL

Aprilla Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL

Bagaj Organizer 11,95 TL

Koltuk Arkası Organizer 11,95 TL

Oto Halı Paspas Takımı 34,95 TL

Ateş Ocağı 59,90 TL

Asonic Araç Şarj Cihazı 12,95 TL

Piknik Seti 19,95 TL

Hamak 14,95 TL

Büyük Kamp Sandalyesi 89,90 TL

Kamp Masası 79,90 TL

Chantale Erkek Pijama Takımı 49,95 TL

Erkek Pamuk Çorap 3'lü 14,95 TL

Gezer Erkek Koleksiyon Çapraz / Düz Terlik 24,95 TL

Exuma Sport Erkek Deniz Şortu 24,95 TL

Familia Havlu 6'lı 8 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 2x1008 ml 22 TL (15-16 Haziran'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

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