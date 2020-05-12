Şok aktüel 13 Mayıs ürünler kataloğu | Şok 13 Mayıs 2020 aktüel
Şok aktüel 13 Mayıs ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Şok'ta bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Şok 13 Mayıs 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu.
13 Mayıs Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Peki Şok aktüel 13 Mayıs 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var?
ŞOK 13 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda elektrikli ev aletlerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden temizlik ürünlerine kadar geniş yelpazede ürünler yer alıyor
Şok aktüel 13 Mayıs ürünler kataloğu
13 - 19 Mayıs 2020 tarihleri arasında ŞOK marketlerinde satışa sunulan ürünlerin kataloğu yayınlandı. Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki dikkat çeken ürünlerin başında 850 Watt toz torbalı, otomatik
kablo sarma özelliği, 5 metre kablo uzunluğu ve 5 lt toz kapasiteli Fantom Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 289 TL, Plastik Katlanır Masa 119 TL, Plastik Kollu Sandalye 29,95 TL, Büyük Plastik Tabure 9,99 TL, Ortopedik Bel desteği 9,99 TL, Işıklı Çocuk Terlik 24,95 TL, Prenses Çocuk Plaj Ayakkabısı 19,95 TL,
Lastik Tamir Kiti 14,95 TL, Metalize Güneşlik 6,99 TL, Oto Direksiyon Kılıfı 24,95 TL, Paşabahçe Çantalı kapaklı Kitchen 575 cc Slim Kavanoz 12,95 TL, Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL ve Gokıdy Oyuncak İtfaiye Traktör 14,95 TL. İşte ŞOK aktüel katalog ürünlerinin tamamı...
- Fantom Toz Torbalı Süpürge 289 TL
- Plastik Katlanır Masa 70x120 cm 119 TL
- Büyük Tabure 37x37x46 cm 9,99 TL
- Plastik Kollu Sandalye 29,95 TL
- LAVA Yuvarlak Döküm Tava 64,90 TL
- Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL
- Paşabahçe Kitchen Slim Kavanoz 575 cc 12,95 TL
- Paşabahçe Kitchen Slim Kavanoz 860 cc 14,95 TL
- Paşabahçe Kitchen Slim Kavanoz 1130 cc 16,95 TL
- Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL
- Tek Alt Dokuma Viskon 22,95 TL
- Lastik Tamir Kiti 300 ml 14,95 TL
- Ön Cam Metalize Güneşlik 6,99 TL
- Ortopedik Bel Desteği 9,99 TL
- Oto Direksiyon Kılıfı 24,95 TL
- Büyük Mandal 2'li 4,99 TL
- Kurulama Bezi 3'lü 7,99 TL
- Işıklı Çocuk Terlik 24,95 TL
- Prenses Çocuk Plaj Ayakkabısı 19,95 TL
- GoKidy Oyuncak İtfaiye / Traktör 14,95 TL
- Çantalı Oyun Hamuru 19,95 TL
- Bingo Sıvı Deterjan 2600 ml 22 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Algida Maraş Usulü Dondurma 500 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir 420 gr 14,50 TL
- SuperFresh Kayseri Mantısı 400 gr 5,90 TL
- SuperFresh Ispanaklı Tava Böreği 300 gr 8,95 TL
- Sprite 1,5 Litre 4,75 TL
- Coca-Cola Şekersiz 1,5 Litre 4,75 TL
- Fanta Mandalina 1,5 Litre 4,75 TL
- Lisanslı Çocuk Toka Çeşitleri 3,95 TL
- Nivea Kadın / Erkek Deodorant 150 ml 18,90 TL (250 ml Duş Jeli hediyeli)
- Remove Squeeze Wax Hazır Sir Ağda 12,90 TL
- Sleepy Natural Soft Mega Paket 17,90 TL
- Durex Karşılık Zevk Prezervatif 12'li 29,95 TL
- Saç Boyası Hazırlık Seti 4,95 TL
- Palette Saç Boyası Çeşitleri 9,95 TL
- Bebeland Külot Bez 19,95 TL
- Colgate 3'lü Etki Diş Macunu 2x150 ml 13,95 TL
- Ariel Dağ Esintisi Renkliler Çamaşır Deterjanı 8 Kg 49,90 TL
- Bioblas Botanic Oils Sarımsak / Isırgan Yağlı Şampuan 360 ml 16,90 TL
- Komili Peçete 100'lü 4,95 TL
- Fairy Bulaşık Sıvısı 2x1000 ml 18,95 TL
- ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 12,95 TL
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