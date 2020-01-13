Şok aktüel 13 Ocak 2020 | Şok 13 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 13 Ocak kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 13 Ocak 2020 ürünleri neler? Şok aktüel 13 Ocak 2020 ve Şok 13 Ocak aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 13 Ocak 2020 tarihli hafta sonu aktüel indirim kataloğu yayınlandı. ŞOK mağazalarında 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alan ürünler ve indirimler belli oldu.

Şok aktüel 13 Ocak 2020

Haftanın ŞOK 13 Ocak 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK'ta bu hafta sonu "Arabanızın ihtiyaçları ŞOK Ucuz!" başlığı ile yayınlanan katalogda birbirinden farklı ürünler yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

Motorola Verve Buds 200 Bluetooth Kulaklık 299 TL

150 PSI Kompresör 79,90 TL

Piranha Oto Süpürge 49,95 TL

80 Ledli Işıldak 59,90 TL

Bagaj / Koltuk Arkası Organizer 9,99 TL

Oto Paspas 4 Parça 34,95 TL

Ios / Android / AUX Kablo 100 cm 7,99 TL

A101 aktüel 16 Ocak | A101 16 Ocak 2020 aktüel kataloğu

Şok 13 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler