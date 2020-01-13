Şok aktüel 13 Ocak 2020 | Şok 13 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler
ŞOK aktüel 13 Ocak 2020 tarihler arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalog, temizlik, gıda ve tekstil ürünlerine kadar birçok üründe kış kampanyası sunuyor. İşte Şok 13 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 13 Ocak kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 13 Ocak 2020 ürünleri neler? Şok aktüel 13 Ocak 2020 ve Şok 13 Ocak aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...
ŞOK 13 Ocak 2020 tarihli hafta sonu aktüel indirim kataloğu yayınlandı. ŞOK mağazalarında 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alan ürünler ve indirimler belli oldu.
Şok aktüel 13 Ocak 2020
Haftanın ŞOK 13 Ocak 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK'ta bu hafta sonu "Arabanızın ihtiyaçları ŞOK Ucuz!" başlığı ile yayınlanan katalogda birbirinden farklı ürünler yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu…
- Motorola Verve Buds 200 Bluetooth Kulaklık 299 TL
- 150 PSI Kompresör 79,90 TL
- Piranha Oto Süpürge 49,95 TL
- 80 Ledli Işıldak 59,90 TL
- Bagaj / Koltuk Arkası Organizer 9,99 TL
- Oto Paspas 4 Parça 34,95 TL
- Ios / Android / AUX Kablo 100 cm 7,99 TL
A101 aktüel 16 Ocak | A101 16 Ocak 2020 aktüel kataloğu
Şok 13 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler
- Araç Tutacağı 8,99 TL
- Mıknatıslı Araç Tutacağı 9,99 TL
- Araç Çakmak Şarjı 12,95 TL
- Kışlık Bakım Seti 11,95 TL
- Oto Minderi 3 Parça 19,95 TL
- Yangın Söndürücü Sprey 300 ml 24,95 TL
- Oto Cam Sileceği 6,99 TL
- Kar Paleti 10 Adet 19,95 TL
- Oto Cam Suyu ( -30 ) 5 Litre 12,95 TL
- Beşler Fermente Dana Sucuk 11 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde
- geçerlidir)
- Ülker Pötibör Bisküvi 800 gr 6 TL (13-14 Ocak'ta 25 TL ve üzeri
- alışverişlerde geçerlidir)
- Torku Tost Peyniri 400 gr 14 TL (13-14 Ocak'ta 25 TL ve üzeri
- alışverişlerde geçerlidir)
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