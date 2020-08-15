ŞOK Aktüel 15-18 Ağustos ürünler kataloğu|Everest 7''Tablet kaçırmayın

Şok Aktüel, 15-18 Ağustos tarihleri arasında müşterilerine sunacağı ürünlerin kataloğunu yayınladı. Müşterilerine sürpriz ürünleri uygun fiyatlarla sunan Şok Aktüel'in o ürünleri neler? Şok Aktüel'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

ŞOK Aktüel bu hafta müşterilerine Everest 7'' Tablet sürprizi sunuyor. 16 GB Hafıza kapasitesine sahip tablet, çift kamera, Android 9.0, 1024 x 600 Ips ekran ve 2100 maH uzun ömürlü batarya gibi birçok özelliğe sahip. Film izlemek, oyun oynamak, müzik dinlemek gibi birçok aktivitenize ev sahipliği yapacak Everest marka tabletin fiyatı sadece 339 TL!

ŞOK AKTÜEL 15-18 AĞUSTOS ÜRÜNLER KATALOĞU

Android 9.0 Everest 7 16 Gb Hafıza Tablet, Android 9.0, 16 GB (32 GB’a kadar arttırılabilir) hafıza, WiFi, Buletooth 4.0, Çift kamera, Quad Core Cortex A35 İşlemci, 7 inç 1024 x 600 Ips Ekran, 2100 maH uzun ömürlü batarya 339 TL

2 yıl garantili Philips 10.000 mAh Powerbank, Type – C ve Micro Usb çıkışlı, akıllı şarj desteği, ince tasarım 59,90 TL

Everest Klavye Mouse Set, 106 tuş, 150 cm kablo uzunluğu, 800 dpi mouse 39,95 TL

Asonic Mikrofonlu Usb Web Cam, 480p görüntü kalitesi, 640 x 480 çözünürlük, mikrofonlu, 320 x 480 kare hızı 89,90 TL

32 GB S-Link Metal Kasa Usb Bellek, 2.0 Usb bağlantı 29,95 TL

Asonic Kablosuz Mouse, optik mouse, 1600 dpi, pil ile çalışır 17,50 TL

Addison 200 Ml Ekran Temizleyici Sprey 200 Ml, microfiber bez hediyeli 9,99 TL

Kinetix Spor Ayakkabı, kadın 36, 37, 38 numara, erkek 41, 42, 43 numara seçenekleri 69,90 TL.

Kadın Şortlu Takım, S – M, L – XL bedenlerinde 29,95 TL.

Erkek Şortlu Takım, S – M, L – XL bedenlerinde 34,95 TL.

Kız ve erkek çocuklar için Şortlu Takım, 3 – 4 Yaş, 5 – 6 Yaş 19,95 TL.

Kadın Kapri Takım, S – M, L – XL bedenlerinde 29,95 TL.

Çocuk Patik Çorap 3’lü, 5 – 6 yaş, 7 – 8 yaş, 9 – 10 yaş bedenlerde, ppamuklu 6,99 TL.

Kız Çocuk Elbise, 3 – 4 yaş, 5 – 6 yaş bedenlerde, yüzde 95 pamuk, yüzde 5 likra 16,95 TL.

Kemerli Kadın Şort, S, M, L, XL bedenlerinde 19,95 TL.

Çocuk Kitapları Serisi, Neden Ağlarım?, Neden Ağzımda Tükürük Var?, Neden Çiş Yaparım? Neden Büyürüm?, Neden Hapşırırım?, Neden Derim Soyulur? 3,99 TL

50 ml Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli)

Sensodyne Diş Eti Bakım Fırçası, ergonomik, yumuşak kıllar, dil temizleyici 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli)

3 Kg Tursil Toz Deterjan 11 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli)

750 gram Pınar Süzme Peynir 15 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli)

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 7215’i aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.