Şok aktüel 15 Nisan ürünler kataloğu | Şok 15 Nisan 2020 aktüel

15 Nisan Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Peki Şok aktüel 15 Nisan 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'da neler var? İşte Şok 15 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 15 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda Ramazan ayına özel sahurluk ve züccaciye ürünlerinde indirimli fiyatlar yer alıyor

Şok aktüel 15 Nisan ürünler kataloğu

ŞOK marketlerinde yer alacak olan aktüel ürünler açıklandı. Katalogta zaman ayarlı zil uyarı sistemine

sahip, ayarlanabilir termostatlı ısı kontrol sistemli, otomatik kapanma özellikli, köşeli emaye tepsi ve ızgarası ile birlikte 2 yıl garantili Şamdan Mini Fırın 169 TL, aynı anda 4 adet tost pişirme kapasiteli, ısıya dayanıklı ergonomik tutma saplı ve 2 yıl garantili Sinbo Tost Makinesi 119 TL, Kendinden süzgeçli, metal kulplu Akdeniz Jumbo Çaydanlık 119 TL, Lava Döküm Tava 69,90 TL, 7 parçadan oluşan Paşabahçe Summer Silikon Kapaklı Su Takımı 34,95 TL, Paşabahçe Heybeli Çay Seti 26,95 TL, Kayın ağacından üretilmiş Ahşap Kesim Panosu Musluklu Su Pompası 12,95 TL, Toprak Güveç

Tencere 15,95 TL.,Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 10,95 TL, Paslanmaz çelikten üretilmiş Çelik Kevgir ve Kepçe çeşitleri 13,95 TL, Tunus Hurması 7,95 TL, Medine Hurması 15,95 TL, Mis Ramazan Şerbeti 3,25 TL, Altın Yaprak Gül Suyu 4,95 TL, Ramazan Güllaç 7,45 TL, Mühür Kemalpaşa Tatlısı 3,50 TL,

Mühür 400 gr Kızarmış Tel Kadayıf 5,75 TL, Mühür Porsiyon Kadayıf 6,25 TL, Ramazan Şekerparesi 3,25 TL, Piyale İrmik Helvası 7,95 TL, Piyale Trileçe 6,95 TL, Lio Sızma Zeytinyağı 89,90 TL, Bizim Vatan Çubuk Salatalık Turşusu 9,50 TL, Koska Üzüm Pekmezi 14,95 TL. İşte 15 Nisan ŞOK aktüel katalog ürünlerinin tamamı…

Şamdan Mini Fırın 169 TL

Sinbo Tost Makinesi 119 TL

Akdeniz Jumbo Çaydanlık 119 TL

LAVA Döküm Tava 69,90 TL

Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 49,95 TL

Kumsal Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 49,95 TL

Kumsal Granit Kapaksız Tava 29,95 TL

Kumsal Granit Kapaksız Sahan 24,95 TL

Paşabahçe Silindir Saklama Kabı 2'li 29,95 TL

Paşabahçe Kavanoz 14,95 TL

Paşabahçe Ayaklı Kase 24,95 TL

Paşabahçe Servis Kasesi 9,99 TL

Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 29,95 TL

Paşabahçe Summer Silikon Kapaklı Su Takımı 34,95 TL

Paşabahçe Heybeli Çay Seti 26,95 TL

Paşabahçe Granada Su Bardağı 3'lü 9,99 TL

Ahşap Kesim Panosu 14,95 TL

Çelik Köfte Tepsisi 18,95 TL

Çelik Nihale 9,99 TL

Musluklu Su Pompası 12,95 TL

Toprak Güveç Tencere 15,95 TL

Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 6'lı 10,95 TL

Çelik Kepçe Kevgir Çeşitleri 13,95 TL

Mon Amour Oje 2,50 TL

Şok 15 Nisan 2020 aktüel