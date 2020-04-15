Şok aktüel 15 Nisan ürünler kataloğu | Şok 15 Nisan 2020 aktüel
Şok aktüel 15 Nisan ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Şok'ta bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Şok 15 Nisan 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu.
15 Nisan Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Peki Şok aktüel 15 Nisan 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'da neler var? İşte Şok 15 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 15 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda Ramazan ayına özel sahurluk ve züccaciye ürünlerinde indirimli fiyatlar yer alıyor
Şok aktüel 15 Nisan ürünler kataloğu
ŞOK marketlerinde yer alacak olan aktüel ürünler açıklandı. Katalogta zaman ayarlı zil uyarı sistemine
sahip, ayarlanabilir termostatlı ısı kontrol sistemli, otomatik kapanma özellikli, köşeli emaye tepsi ve ızgarası ile birlikte 2 yıl garantili Şamdan Mini Fırın 169 TL, aynı anda 4 adet tost pişirme kapasiteli, ısıya dayanıklı ergonomik tutma saplı ve 2 yıl garantili Sinbo Tost Makinesi 119 TL, Kendinden süzgeçli, metal kulplu Akdeniz Jumbo Çaydanlık 119 TL, Lava Döküm Tava 69,90 TL, 7 parçadan oluşan Paşabahçe Summer Silikon Kapaklı Su Takımı 34,95 TL, Paşabahçe Heybeli Çay Seti 26,95 TL, Kayın ağacından üretilmiş Ahşap Kesim Panosu Musluklu Su Pompası 12,95 TL, Toprak Güveç
Tencere 15,95 TL.,Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 10,95 TL, Paslanmaz çelikten üretilmiş Çelik Kevgir ve Kepçe çeşitleri 13,95 TL, Tunus Hurması 7,95 TL, Medine Hurması 15,95 TL, Mis Ramazan Şerbeti 3,25 TL, Altın Yaprak Gül Suyu 4,95 TL, Ramazan Güllaç 7,45 TL, Mühür Kemalpaşa Tatlısı 3,50 TL,
Mühür 400 gr Kızarmış Tel Kadayıf 5,75 TL, Mühür Porsiyon Kadayıf 6,25 TL, Ramazan Şekerparesi 3,25 TL, Piyale İrmik Helvası 7,95 TL, Piyale Trileçe 6,95 TL, Lio Sızma Zeytinyağı 89,90 TL, Bizim Vatan Çubuk Salatalık Turşusu 9,50 TL, Koska Üzüm Pekmezi 14,95 TL. İşte 15 Nisan ŞOK aktüel katalog ürünlerinin tamamı…
- Şamdan Mini Fırın 169 TL
- Sinbo Tost Makinesi 119 TL
- Akdeniz Jumbo Çaydanlık 119 TL
- LAVA Döküm Tava 69,90 TL
- Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 49,95 TL
- Kumsal Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 49,95 TL
- Kumsal Granit Kapaksız Tava 29,95 TL
- Kumsal Granit Kapaksız Sahan 24,95 TL
- Paşabahçe Silindir Saklama Kabı 2'li 29,95 TL
- Paşabahçe Kavanoz 14,95 TL
- Paşabahçe Ayaklı Kase 24,95 TL
- Paşabahçe Servis Kasesi 9,99 TL
- Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 29,95 TL
- Paşabahçe Summer Silikon Kapaklı Su Takımı 34,95 TL
- Paşabahçe Heybeli Çay Seti 26,95 TL
- Paşabahçe Granada Su Bardağı 3'lü 9,99 TL
- Ahşap Kesim Panosu 14,95 TL
- Çelik Köfte Tepsisi 18,95 TL
- Çelik Nihale 9,99 TL
- Musluklu Su Pompası 12,95 TL
- Toprak Güveç Tencere 15,95 TL
- Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 6'lı 10,95 TL
- Çelik Kepçe Kevgir Çeşitleri 13,95 TL
- Mon Amour Oje 2,50 TL
Şok 15 Nisan 2020 aktüel
- Mon Amour Kajal Eyeliner 8,45 TL
- Mon Amour BB Krem 9,45 TL
- Mon Amour Mascara 13,45 TL
- Mon Amour Matte Luqid Lipstick 9,95 TL
- Mon Amour Aseton 130 ml 2,95 TL
- Çocuk Toka Seti 4,95 TL
- Pantene Şampuan Çeşitleri 500 ml + 300 ml 19,90 TL
- Sleepy Slim Hijyenik Ped 20'li 8,95 TL
- Banat Emojili Çocuk Diş Fırçası 4,95 TL
- Fairy Platinum Tablet 65'li 64,95 TL
- Solo Dev Rulo Havlu 6,50 TL
- Pril Bulaşık Sıvısı 1350 ml + Scotch Brite 11,95 TL
- Alo Beyaz & Renkliler Çamaşır Deterjanı 10 Kg 49,90 TL
- Raid Kokusuz Sineksavar Aeresol 16,90 TL
- Raid Hamam Böceği Yemi 21,95 TL
- Raid Bcek Savar Max Aeresol 17,90 TL
- Raid Likit Sistem 25,90 TL
- Raid Likit Yedek 27,90 TL
- Raid Karınca Yemi 20,90 TL
- Off Pump Sprey 10,95 TL
- Ülker Halley Duo Çilekli 5,45 TL
- Lol Süpriz Poşet 2,50 TL
- Lol Süpriz Kutu 10,90 TL
- McVities İnce Tam Buğdaylı Bisküvi 3,45 TL
- Bogutti Fındıklı Çikolatalı Bisküvi 5,95 TL
- Activia Aromalı Laktozsuz Yoğurt 1,95 TL
- Coca Cola 1 Litre + Sprite 1 Litre 6,95 TL
- Coca Cola Şekersiz 2,5 Litre 6,95 TL
- Red Bull Enerji İçeceği 250 ml 5 TL (İkincisi %50 indirimle 2,50 TL)
- Ülker Çokokrem 1000 gr 21,90 TL
- Namet 7/24 Çemeni Sıyrılmış Pastırma 100 gr 19,95 TL
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