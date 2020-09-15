Şok Aktüel 16 - 22 Eylül ürün kataloğu | ALCATEL 7'' Tablet KAÇIRMAYIN

16 - 22 EYLÜL Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 16 - 22 EYLÜL 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 16 - 22 EYLÜL 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü, Alcatel marka 7'' Tablet oldu. Darbeye dayanıklı kılıf hediyeli ve 2 yıl garantili bu tablet ŞOK Aktüel müşterilerine sadece 449 TL'ye sunuluyor! Peki ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK 16 - 22 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER

Sinbo Cyclone Elektrikli Süpürge 329 TL

Alcatel 1T 16 GB Çocuk Tableti 499 TL

Everest 7" Tablet 399 TL

S-Link 32 GB Metal Kasa USB Bellek 29,95 TL

Kiwi Blender Seti 129 TL

Maress Çelik Çaycı 139 TL

Teba Elektrikli Plastik Cezve 39,95 TL

Monique Çelik Termos 1,5 Litre 149 TL

Blenna Tekli Avize 59,90 TL

Kılıçlar Çatal Kaşık Bıçak Seti 179 TL

Keramika 19 Parça Kahvaltı Takımı 89,90 TL

Eskitme Zigon Sehpa 3'lü 199 TL

Eskitme Raflı Ayakkabı Dolabı 199 TL

Outdoor Halı 120x180 cm 99,90 TL

Outdoor Halı 80x150 cm 59,90 TL

Tek Kişilik Çarşaf 19,95 TL

Çift Kişilik Çarşaf 21,95 TL

MaxFlex Kız / Erkek Çocuk Spor Ayakkabı 39,95 TL

Kadın Soket Çorap 3,99 TL

İçim Tost Peyniri 400 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 1350 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.