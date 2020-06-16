Şok aktüel 17-23 Haziran ürünler kataloğu | Şok 17-23 Haziran 2020 aktüel
Şok aktüel 17-23 Haziran ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Şok'ta bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. İşte Şok 17-23 Haziran aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu.
17-23 Haziran Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 17-23 Haziran 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 17-23 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
ŞOK AKTÜEL 17-23 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU
- Kidzy 20 Jant Bisiklet 329 TL
- Kidzy 16 Jant Bisiklet 299 TL
- Gokidy Havuzlu Toplu Kaydırak 139 TL
- Gokidy Yazar Kasa 29,95 TL
- Barbie Deniz Kızı Bebek 39,95 TL
- Teba Elektrikli Cezve 59,90 TL
- Camlı Kalp Sarkıt Avize 39,95 TL
- Futbol Kalesi ve Topu 24,95 TL
- Lisanslı Mini Figürler 9,99 TL
- Lisanslı Bükülebilen Karakterler 19,95 TL
- Çılgın Teker Araba 9,99 TL
- Gokidy Mini İş Makineleri 11,95 TL
- Hot Wheels Tekli Araba 9,45 TL
- Gezer 30-35 numara Çocuk Terlik 14,95 TL
- Kız Çocuk T-Shirt 11,95 TL
- Erkek Çocuk T-Shirt 11,95 TL
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