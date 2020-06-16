Şok aktüel 17-23 Haziran ürünler kataloğu | Şok 17-23 Haziran 2020 aktüel

17-23 Haziran Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 17-23 Haziran 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 17-23 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 17-23 HAZİRAN ÜRÜNLER KATALOĞU

Kidzy 20 Jant Bisiklet 329 TL

Kidzy 16 Jant Bisiklet 299 TL

Gokidy Havuzlu Toplu Kaydırak 139 TL

Gokidy Yazar Kasa 29,95 TL

Barbie Deniz Kızı Bebek 39,95 TL

Teba Elektrikli Cezve 59,90 TL

Camlı Kalp Sarkıt Avize 39,95 TL

Futbol Kalesi ve Topu 24,95 TL

Lisanslı Mini Figürler 9,99 TL

Lisanslı Bükülebilen Karakterler 19,95 TL

Çılgın Teker Araba 9,99 TL

Gokidy Mini İş Makineleri 11,95 TL