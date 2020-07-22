Şok aktüel 18 - 21 Temmuz ürünler kataloğu | KLIMASAN marka Derin Dondurucuyu kaçırmayın!

18 - 21 Temmuz Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 18 - 21 Temmuz 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 18 - 21 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 18 - 21 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

KLIMASAN Çift Modlu Derin Dondurucu 1.499 TL

Raks Jetmix El Mikseri 79,90 TL

Ahşap Kapaklı Saklama Kabı 1500 ml 11,95 TL

Kadın / Erkek Yürüyüş Ayakkabısı 39,95 TL

Vivaldi Kapaklı Çelik Tencere / Sahan 29,95 TL

Bez Maske 3'lü 7,99 TL

Yuvarlak / Dikdörtgen Saklama ve Taşıma Kabı 11,95 TL

Yoğurt Kabı 5,99 TL

Buzdolabı Düzenleyici 4,99 TL

Dolap İçi Raf 7,95 TL

Kadın Pijama 34,95 TL

Erkek Şort 34,95 TL

Titiz Snowy Dondurma Kalıbı 4x75 cc 4,99 TL

Chantale Kadın / Erkek Bambu Çorap 3,50 TL

Titiz Ne Alırsan 3 TL

Colagte Aktif Beyazlık Diş Macunu 2x75 ml 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Colgate Micro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası 1+1 12 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Bingo Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 9,45 TL (20-21 Temmuz'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 7215’i aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.